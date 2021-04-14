Ліга чемпіонів: «Баварія» склала повноваження

Мюнхенська «Баварія» не зможе повторити свій торішній успіх у головному футбольному клубному турнірі Європи.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенці виграли в Парижі у ПСЖ 1:0, але цього виявилося замало для загальної перемоги, адже минулого тижня був зафіксований рахунок 3:2 на користь парижан. ПСЖ вийшов до наступної стадії завдяки більшій кількості м’ячів, забитих на виїзді.

В іншій парі португальський «Порту» здобув виїзну перемогу над лондонським «Челсі» (1:0), та до півфіналу вийшла англійська команда, яка тиждень тому переграла суперника переконливіше – 2:0.

14 квітня відбудуться ще два чвертьфінальні поєдинки – дортмундська «Боруссія» спробує відігратися в протистоянні з англійським «Манчестер Сіті» (перший матч 1:2), а «Ліверпуль» має відіграти два м’ячі проти мадридського «Реала» (1:3).