Футбол: «Зоря» повернула собі третє місце в турнірній таблиці УПЛ

Луганська «Зоря» повернула собі третє місце в турнірній таблиці Української прем’єр-ліги.

У 21-му турі «бронзовий призер» минулого чемпіонату обіграв «Інгулець» з Кіровоградської області з рахунком 2:0.

Перемога дозволила «Зорі» набрати 38 очок й обійти «Десну» в турнірній таблиці на два залікові пункти. Крім того, луганська команда має гру в запасі.

Полтавська «Ворскла» в паралельному матчі обіграла «Львів» з рахунком 2:1 і набрала 34 очки. Команда залишається на п’ятому місці.

За п’ять турів до кінця чемпіонату в турнірній таблиці лідирує київське «Динамо» з 52 очками. Столична команда випереджає донецький «Шахтар» на сім очок.