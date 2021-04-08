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08 квітня 2021, Київ 08:27
Новини | Спорт

У Лізі Європи зіграють кривдники «Шахтаря» і «Динамо»

У другому за значенням європейському футбольному клубному турнірі 8 квітня відбудуться перші чвертьфінальні поєдинки

У другому за значенням європейському футбольному клубному турнірі 8 квітня відбудуться перші чвертьфінальні поєдинки. На цій стадії Ліги Європи виступають дві команди, які в попередньому раунді змагання не залишили шансів українським «Шахтареві» та «Динамо».

«Рома», яка за сумою двох матчів здолала опір гірників, зіграє в Амстердамі з «Аяксом», а «Вільярреал», який переміг киян, у столиці Хорватії протистоятиме іншому «Динамо», загребському.

У ще двох поєдинках зустрінуться пари «Арсенал» – «Славія» (Прага) та «Гранада» – «Манчестер Юнайтед».

Матчі-відповіді відбудуться за тиждень, 15 квітня.

У середу в Лізі чемпіонів чинний володар трофею мюнхенська «Баварія» вдома поступилася своєму колишньому опоненту по фіналу, французькому ПСЖ, – 2:3, а англійський «Челсі» у виїзному матчі був сильнішим за португальський «Порту» – 2:0.

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