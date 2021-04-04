«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Олександрією» наприкінці матчу

Київське «Динамо» здобуло вольову перемогу над «Олександрією» з Кіровоградської області в матчі 20 туру чемпіонату України з футболу.

На 14-й хвилині рахунок відкрив гравець «Олександрії» Артем Сітало. «Динамо» відігралося на 35-й хвилині, коли пенальті реалізував Микола Шапаренко.

На 90-й хвилині матчу київська команда вийшла вперед. Забив Жерсон Родрігес.

За шість турів до кінця чемпіонату «Динамо» зберігає лідерство в турнірній таблиці з 49 очками. Далі йде донецький «Шахтар», який 4 квітня обіграв «Ворсклу» і набрав 42 очки.