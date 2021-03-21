Футбол: «Шахтар» поступився «Львову», «Динамо» очолює турнірну таблицю

Завершилися матчі 19-го туру Української Прем’єр-Ліги. Донецький «Шахтар» 21 березня поступився «Львову». На 24-й хвилині рахунок відкрив Альваро Тавареш, який замкнув простріл з правого флангу. Уже за 7 хвилин Манор Соломон зрівняв рахунок.

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Початок другого тайму також розпочався з переваги львів’ян – Назарій Нич забив ще один гол у ворота «Шахтаря». А вже на 56 хвилині Соломон оформив дубль та знову зрівняв рахунок. Вирішальний гол на 73-й хвилині забив Шина, який реалізував пенальті. «Львів» переміг із рахунком 3:2.

Тим часом київське «Динамо» впевнено переграло львівський «Рух» – 3:0. Голом відзначився Сідклей, ще двічі забив Олександр Караваєв.

Луганська «Зоря» на виїзді мінімально поступилася «Колосу» з Ковалівки. Єдиний гол матчу забив Володимир Лисенко.

А «Інгулець» був сильнішим за «Олександрію» – 1:0.

Після 19 турів турнірну таблицю очолює київське «Динамо», в активі якого 46 очок. На 7 очок поступається донецький «Шахтар». Третє місце тримається за луганською «Зорєю». На останній – чотирнадцятій сходинці – львівський «Рух».