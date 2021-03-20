Волейбол: «Барком-Кажани» вчетверте здобули Кубок України з волейболу

У Городку, що на Хмельниччині, завершився «Фінал чотирьох» із волейболу. У вирішальному матчі за трофей львівський клуб «Барком-Кажани» був сильнішим за житомирський «Житичі-ПНУ».

Львів’яни взяли перший і третій сет, а житомирська команда виграла у другій і четвертій партії. Тож доля Кубку вирішувалася на тай-брейку. Гра була рівною до рахунку 7:7, після чого «Барком-Кажани» змогли відірватися на кілька очків і втримати цю перевагу до кінця партії – 15:13.

Із загальним результатом 3:2 (25:21, 18:25, 25:20, 22:25 15:13) «Барком-Кажани» вчетверте стають володарями Кубку України. Раніше львівський клуб здобував трофей у 2017, 2018 і 2019 роках.

У матчі за третє місце місцевий «Епіцентр-Подоляни» обіграв ВК «МХП-Вінниця» з рахунком 3:1.