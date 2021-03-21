Гандбол: жіноча збірна України пробилася до плей-оф відбору на чемпіонат світу 

У заключному матчі групового раунду кваліфікації жіноча збірна України з гандболу переграла команду Ізраїлю. Зустріч завершилася з рахунком 31:24.

Раніше «синьо-жовті» поступилися збірній Словаччини (31:28) та виграли у команди Люксембургу (28:21).

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Як результат, Україна набрала 4 очки та посіла друге місце в турнірній таблиці, поступившись Словаччині за результатами особистих зустрічей.

До плей-оф кваліфікації пробиваються дві команди з групи. Матчі плей-оф заплановані на 16-21 квітня 2021 року. Суперниками України стане одна з 10 команд – Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Словенія, Сербія, Угорщина, Чехія, Чорногорія, Швеція. Жеребкування плей-оф раунду відбудеться 22 березня.