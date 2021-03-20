Гандбол: жіноча збірна України здобула перемогу на шляху до чемпіонату світу

У другому матчі відбору на чемпіонат світу жіноча збірна України виграла у команди Люксембургу з рахунком 28:21. Найрезультативнішою у складі українок була Леся Смолінг, яка закинула 8 м’ячів.

Це перша перемога «синьо-жовтих» у відборі на чемпіонат світу. Раніше жіноча збірна України поступилася команді Словаччини з рахунком 31:28.

Після двох ігор очолює турнірну таблицю збірна Словаччини, в активі якої 4 очки. У команд України й Ізраїлю по 2 очки, але за додатковими показниками саме «синьо-жовті» посідають друге місце в групі. На четвертому місці команда Люксембургу, яка не виборола жодного очка.

21 березня о 16:30 відбудеться матч України проти Ізраїлю, де команди розіграють «путівку» до плейоф раунду відбору на чемпіонат світу.