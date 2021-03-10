Гандбол: збірна України виборола першу перемогу на шляху до чемпіонату Європи

У Києві 10 березня відбувся відбірний матч чемпіонату Європи з гандболу, в якому чоловіча збірна України виграла у команди Фарерських островів. Зустріч завершилася з рахунком 25:21.

Раніше збірна України двічі програла команді Росії, тому після трьох турів має в своєму активі три очки та посідає другу сходинку турнірної таблиці. Лідирують у групі росіяни, третє місце посідає збірна Чехії, яка ще не зіграла жодного матчу, команда Фарерських островів з однією поразкою замикає групу.

Наступний свій матч Україна зіграє на виїзді проти Фарерських островів 14 березня.

До фінальної частини гандбольного Євро-2022 виходять по дві найкращі команди з групи, а також чотири найкращі збірні, що посядуть треті місця.

Чемпіонат Європи відбудеться 14–30 січня 2022 року в Угорщині та Словаччині.