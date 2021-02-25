Гандбол: «Мотор» поступився в Лізі чемпіонів

Запорізький гандбольний клуб програв «Ольборгу» з Данії в рамках групового раунду Ліги чемпіонів. Матч завершився з рахунком 27:29.

Це вже третя поразка запорізького клубу в Лізі чемпіонів у 2021 році. Після шести перемог поспіль у 2020 році, «Мотор» програв чинному переможцю гандбольної Ліги чемпіонів «Кілю», а згодом і угорському «Веспрему».

В активі «Мотору» 12 очок та 4-е місце у турнірній таблиці. До чвертьфіналу Ліги чемпіонів потраплять команди, які посядуть перше і друге місце в групах. Ті, хто в турнірній таблиці розташується на 3-6 місцях, зіграють додатковий раунд плей-офф.

У наступному турі Ліги чемпіонів «Мотор» зіграє з «Барселоною». Матч відбудеться 3 березня в Іспанії.