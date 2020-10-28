Гандбол: «Мотор» виборов першу перемогу в Лізі чемпіонів

Єдиний представник України у гандбольній Лізі чемпіонів – запорізький «Мотор» – на виїзді переграв словенський клуб «Цельє». Матч завершився з рахунком 31:32.

Це перша перемога запорізького клубу у сезоні. Раніше «Мотор» поступився «Барселоні» (25:30), «Веспрему» (34:37 ) та «Ольборгу» (29:38).

Крім того, через спалах коронавірусу в команді український клуб був вимушений йти на самоізоляцію. Тож два матчі були перенесені на невизначений термін.

Зараз в активі «Мотору» два очки, він посідає шосту сходинку турнірної таблиці.

До чвертьфіналу вийдуть дві найкращі команди з групи. Клуби, що посіли у таблиці місця з третього по шосте, зіграють у додатковому раунді плей-офф.

Для запорізького клубу це восьма участь у гандбольній Лізі чемпіонів. Минулого сезону «Мотор» посів останнє місце у груповому етапі, маючи лише одну перемогу у 14 матчах.