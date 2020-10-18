Гандбол: миколаївський «Реал» поступився в овертаймі Європейського Кубка

Дебют у Європейському Кубку з гандболу завершився для жіночого клубу «Реал» (Миколаїв) поразкою. У другому кваліфікаційному раунді українська команда грала проти італійського «Алі-Бест Еспресо Местріно».

Суперники не виявили найсильнішого в основний час (24:24), тож путівку до третьої кваліфікації розігрували в овертаймі. Тут більш влучними були італійки – матч завершився з рахунком 29:27.

Найрезультативнішою серед українок була Світлана Аксьонова, яка закинула 11 м’ячів. У італійок тріумфувала Джіованні Лукаріні, на рахунку якої 19 влучних кидків.

У листопаді відбудеться третій кваліфікаційний раунд Європейського кубка серед жінок, де Україну представлятиме лідер національної першості – львівська «Галичанка».

У чоловічому Європейському кубку виступатиме «Донбас» та «Одеса». Старт сезону у листопаді.