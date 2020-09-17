Гандбол: «Мотор» з поразки розпочинає Лігу чемпіонів

У Запоріжжі завершився матч першого туру групового етапу гандбольної Ліги чемпіонів. «Мотор» поступився дев’ятиразовому переможцю єврокубка «Барселоні» із рахунком – 25:30.

Наступний матч українці проведуть на виїзді 23 вересня, де зіграють проти «Ольборг» (Данія). Також підопічні литовського фахівця Гінтараса Савукінаса у рамках групового етапу зіграють проти «Веспрем» (Угорщина), «Кіль» (Німеччина), «Нант» (Франція), «Цельє» (Словенія) і «Загреб» (Хорватія). У чвертьфінал вийдуть дві найкращі команди з групи. Клуби, що посіли в таблиці місця з третього по шосте, зіграють в додатковому раунді плей-офф.

Для запорізького клубу це восьма участь у гандбольній Лізі чемпіонів. Минулого сезону «Мотор» посів останнє місце в груповому етапі, маючи лише одну перемогу в 14 матчах.