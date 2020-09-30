Гандбол: «Мотор» зазнав третьої поразки у Лізі чемпіонів

Запорізький клуб «Мотор» попри гру на рівних, 30 вересня не зміг вдома впоратися із угорським «Веспремом». Зустріч завершилася із рахунком 34:37 на користь гостей.

Це вже третя поразка запорізького гандбольного клубу у новому сезоні Ліги чемпіонів. Раніше «Мотор» поступився данському «Ольборгу» (29:38) та «Барселоні» (25:30).

За три тури українці не набрали жодного очка, у турнірній таблиці групи «Мотор» посідає останню сходинку. У чвертьфінал вийдуть дві найкращі команди з групи. Клуби, що посіли в таблиці місця з третього по шосте, зіграють в додатковому раунді плей-офф.

У наступному турі, який відбудеться 14 жовтня, «Мотор» на виїзді зіграє із німецьким «Кілем».

Для запорізького клубу це восьма участь у гандбольній Лізі чемпіонів. Минулого сезону «Мотор» посів останнє місце в груповому етапі, маючи лише одну перемогу в 14 матчах.



