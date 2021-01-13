Гандбол: США та Чехія знялися з чемпіонату світу через COVID-19 

Одразу дві збірні – команди Чехії та США – відмовилися від участі на світовій першості з гандболу через спалах коронавірусної хвороби COVID-19 серед гравців, повідомляє Міжнародна федерація гандболу (IHF).

У складі Чехії 12 гравців інфіковані COVID-19, ще п'ятеро – мають проблеми зі здоров'ям. За день до старту чемпіонату світу команда заявила про зняття з турніру, аргументуючи це тим, що не має змоги зібрати новий склад за такий короткий період.

Для Чехії цей мундіаль мав стати першим за 16 років. Востаннє чеська збірна грала на світовій першості у 2005 році.

Уперше за 20 років на чемпіонаті світу з гандболу мала виступити збірна США. Проте, у вівторок, 12 січня, стало відомо про 18 позитивних тестів серед гравців.

Тепер на чемпіонаті світу замість Чехії виступатиме Північна Македонія, а Швейцарія замінить команду США.

Чоловічий чемпіонат світу з гандболу відбудеться в Єгипті з 13 по 31 січня. Через пандемію коронавірусу були скасовані кваліфікаційні змагання, тому на турнір команди відбирали за світовим рейтингом. Україна на чемпіонат світу не потрапила.

У світовій першості виступатиме 31 збірна та «Команда російської федерації гандболу». Це перший чемпіонат світу після дискваліфікації Росії від міжнародних змагань за рішенням Спортивного арбітражного суду (СAS).