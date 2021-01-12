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12 січня 2021, Київ 16:17
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Нове довола COVID-19 на початку тижня – відео

Нове довола COVID-19 на початку тижня – відео
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Нове довола COVID-19 на початку тижня – відео

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Кількість жертв у світі, які померли через COVID-19, наближається до позначки 2 мільйони. В Японії виявили цілком новий варіант коронавірусу в туристів із Бразилії. У Росії зафіксували перший випадок захворювання на високоінфекційний британський штам COVID-19, росіяни також заявляють, що вже понад 1,5 мільйона людей були прищеплені вакциною Sputnik-V. Лікарні в Сполучених Штатах та в Європі перевантажені через сплеск нових випадків захворювання коронавірусом. Японія все ще сподівається провести літні Олімпійські ігри в Токіо (Автор: Стюарт Грір, відео: Reuters)

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