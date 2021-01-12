З 15 січня перед поїздкою до Англії необхідно здавати тест на COVID-19 – посольство

З 15 січня тестування на COVID-19 перед поїздкою до Англії є обов’язковим, повідомило посольство Великої Британії в Україні.

«З 04:00 за Гринвічем у п’ятницю, 15 січня, всі мандрівники, які прибувають до Англії, повинні пред'явити негативний результат тесту на COVID-19, який був зроблений перед поїздкою. Тест має бути проведений методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) або еквівалентного діагностичного стандарту і повинен проводитися не раніше ніж за три дні до вильоту», – заявили в посольстві.

Дипломати розповіли, що вимога негативного тесту на COVID-19 наразі стосуватиметься лише людей, які їдуть до Англії. Детальніше про правила прибуття до Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії «оголосять найближчим часом».

«Пасажири, які прибувають із країн, що не входять до урядового переліку транспортних коридорів, повинні самоізолюватися на 10 днів, незалежно від результатів тестів. Наразі це включає і подорожніх з України», – додали в посольстві.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, в Англії за час пандемії виявили 2,7 мільйона випадків COVID-19. Померли 71 534 людини.