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12 січня 2021, Київ 11:40
Новини | Коронавірус

AstraZeneca та Оксфордський університет подали заявку на використання своєї вакцини у ЄС

Компанія AstraZeneca та Оксфордський університет подали заявку у Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) для отримання дозволу на використання спільно розробленої вакцини від коронавірусу.

Як зазначили в EMA, заявку розглянуть у прискорені терміни. Висновок можуть подати до 29 січня за умови, що представлені дані щодо якості, безпечності та ефективності препарату будуть досить надійними та повними, а будь-яка додаткова інформація, необхідна для завершення оцінки, надаватиметься виробниками негайно.

«Такий короткий термін для оцінки можливий тільки тому, що EMA вже перевірило деякі дані про вакцину в ході змінного огляду. На цьому етапі EMA оцінило дані лабораторних досліджень (доклінічні дані), дані про якість вакцини (про її інгредієнти і способи її виробництва) і деякі докази безпеки та ефективності на основі об’єднаного аналізу проміжних клінічних даних з чотирьох клінічних випробувань у Великій Британії, Бразилії та Південній Африці», – зазначили в агентстві.

Вакцина від AstraZeneca та Оксфордського університету вже схвалена до застосування у Великій Британії.

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