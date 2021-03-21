Український стрілок-паралімпієць Андрій Дорошенко встановив рекорд Європи

У місті Аль-Айн (Об’єднані Арабські Емірати) триває Кубок світу з кульової стрільби серед спортсменів-паралімпійців. Українець Андрій Дорошенко, який виступає у класі SH1, у вправі «стрільба з пневматичної гвинтівки на десять метрів стоячи» виборов золоту нагороду, повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України.

Другим у цій вправі став ще один представник «синьо-жовтих» ‒ Юрій Стоєв.

Читайте також: Україна програла апеляцію щодо «ковідної» технічної поразки в «Лізі націй». Чому?

Результат паралімпійця Дорошенка ‒ 625,0 очок в кваліфікації ‒ став новим рекордом Європи. Українець перевершив свій же континентальний рекорд на 0,6 очок, який встановив п’ять років тому на Кубку світу в Таїланді.

Загалом українська збірна виборола на змаганнях в ОАЕ вісім нагород, з них чотири золоті, три срібні та одна бронзова. Турнір триватиме до 24 березня.