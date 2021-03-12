Етап Кубку світу з біатлону: Юлія Джима фінішувала п’ятою в спринті 

У Нове-Мєсто (Чехія) триває дев’ятий етап Кубка світу з біатлону. У спринтерській гонці українка Юлія Джима з чистою стрільбою на двох вогневих рубежах посіла п’яте місце, відставши від лідерки гонки на 30,5 секунди. «Золото» виборола Тіріл Екхофф з Норвегії, срібна нагорода в активі Деніз Херрманн з Німеччини, а італійка Доротея Вірер стала третьою.

Серед інших українок найкращий результат показала Дарина Блашко, яка схибила на першому вогневому рубежі та фінішувала 26-ю. Без помилок у стрільбі виступила Анастасія Меркушина, її результат – 27-й.

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Двічі схибила на вогневому рубежі Валя Семеренко та стала 62-ю, в активі Олени Підгрушної чотири промахи та 88-й результат.

Уже завтра, 13 березня, в Нове-Мєсто відбудуться чоловіча та жіноча гонки переслідування. За підсумками спринту до гонки переслідування, крім Юлії Джими, кваліфікувалися Дар’я Блашко та Анастасія Меркушина.

Передостанній в сезоні етап Кубка світу завершиться 14 березня змішаними естафетами.