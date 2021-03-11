Біатлон: українці невдало виступили в спринті на дев’ятому етапі Кубка світу

Чоловіча збірна України невдало розпочала виступ на дев’ятому етапі Кубка світу з біатлону, який 11 березня стартував у чеському Новому Месті. До залікової зони потрапив лише лідер команди Дмитро Підручний, але два промахи в стрільбі не дозволили йому піднятися вище 35-го місця.

Артем Прима навіть із чистою стрільбою став 43-м, а Богдан Цимбал, Антон Дудченко та Артем Тищенко не потрапили навіть до числа учасників гонки переслідування.

Переміг у спринті француз Кантен Фійон-Має, другим став норвежець Тар’єй Бьо, третім – італієць Лукас Гофер.

У п’ятницю програму етапу продовжить жіночий спринт, у суботу відбудуться гонки переслідування, а в неділю – дві змішані естафети.