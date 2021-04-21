Футбол: усі англійські клуби заявили про вихід з Європейської суперліги

Усі шість англійських клубів заявили, що не братимуть участь у Європейській суперлізі, про заснування якої було оголошено лише напередодні.

Першим про намір вийти з турніру заявив «Челсі», за ним був «Манчестер Сіті». Решта чотири команди – «Арсенал», «Ліверпуль», «Манчестер Юнайтед» та «Тоттенхем» – взяли з них приклад.

У МЮ рішення залишити новоутворений турнір пояснили тим, що «уважно прислухалися до реакції фанатів, уряду Великої Британії та інших ключових зацікавлених сторін», повідомляє ВВС.

«Арсенал» у відкритому листі вибачився перед уболівальниками і наголосив, що «припустився помилки».

Голова «Тоттенхема» Деніел Леві сказав, що клуб шкодує щодо «тривоги та розладу», викликаних цією пропозицією.

У відповідь на рішення клубів АПЛ, у Суперлізі заявили, що змінять формат проєкту.

Заяв від інших клубів-засновників поки не було, втім агентство ANSA з посиланням на власні джерела повідомляло, що про вихід з турніру може оголосити міланський «Інтер».

У неділю, 19 квітня, 12 провідних клубів Англії, Іспанії та Італії оголосили про створення нового турніру – Європейської суперліги (ESL).

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), який проводить головні європейські клубні турніри, Лігу чемпіонів та Лігу Європи, розкритикували ідею запуску нової ліги.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) раніше повідомляла, що не визнає цей турнір, а гравцям, які братимуть у ньому участь, можуть заборонити брати участь у чемпіонатах світу.

У неділю погрозу відстороненням повторили і в УЄФА. Там зазначили, що гравців, які виступатимуть у ESL відсторонять від змагань на національному європейському або світовому рівні та можуть позбавити можливості виступати за національні збірні.

Не схвалив ідею створення закритого футбольного турніру і прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон.