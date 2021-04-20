Європейська Суперліга: новостворений турнір не витримав тиску?

Європейська ліга ще не стартувала, а клуби вже почали покидати її. Першим офіційно цю інформацію підтвердив «Манчестер Сіті»​. Новий футбольний турнір, який обіцяли європейські гранти, став головною темою останніх двох днів. Обіцянки юридично захищати свої клуби та гравців, санкції з боку ФІФА та УЄФА, відсутність підтримки від вболівальників та національних федерацій – усе це пронеслося в інформаційному просторі. Радіо Свобода зібрало відповіді на головні питання та актуально оновлює інформацію про події навколо Європейської Суперліги.

На терміновому зум-зібранні команд-учасниць обговорюється подальша доля новоствореного турніру. Головна причина – клуби почали відмовлятися від участі.

Проте раніше іспанському виданню El Chiringuito президент «Реала» Флорентіно Перес зазначив, що «​контракти із Суперлігою вже підписані, ніхто не може її покинути, будемо працювати усі разом. Всі клуби підписали контракти 17 квітня, жодних проблем»​.

Першим написав спортивний журналіст Бен Джейкобс про те, що іспанський «Атлетико» покидає організацію.



Щоправда, журналіст The Athletic Дермот Корріган пізніше написав, що клуб спростував цю інформацію.



Видання Sky Sports заявило, що «Манчестер Сіті» покидає Європейську Суперлігу.​ А вже потім клуб підтвердив цю інформацію на своєму сайті: «Футбольний клуб «Манчестер Сіті» може підтвердити, що він офіційно ввів у дію процедуру виходу з групи, яка розробляє Європейську Суперлігу».

Наступними про «зібрані речі» вже лондонського «Челсі» повідомило BBC.

Гравці «Ліверпуля» виступили проти Суперліги, хоча команда офіційно ще є учасником турніру.

«Нам це не подобається і ми не хочемо, щоб це трапилося. Це наша колективна позиція. Наша відданість цьому футбольному клубу та його вболівальникам – абсолютна та безумовна», – написав капітан команди Джордан Гендерсон.



Що відомо про Суперлігу?

12 провідних клубів Англії, Іспанії та Італії оголосили про створення нового турніру – Європейської Суперліги (ESL).

У Суперлізі мали грати «Арсенал», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Тотенхем» і «Челсі», іспанські «Атлетіко», «Барселона» та «Реал», італійські «Інтер», «Мілан» та «Ювентус».

Планувалося усього 20 команд: 15 клубів-засновників та 5 команд, які добиратимуться щосезону. Усі команди поділять на 2 групи, тобто по 10 команд, які зіграють у форматі кожен із кожним – усього 18 ігор для кожної. До наступного етапу пробиваються по 3 команди, які посіли найвищі сходинки. А ті, хто завершує свою участь на 4-5 місці, грають два матчі за вихід до плей-офф.



Планують розпочати сезон у серпні, а грати матчі – в середині тижня.

Також організатори Суперліги заявили, як тільки розпочнеться чоловічий турнір, вони планують зайнятися і створенням жіночого.

Яка реакція УЄФА та ФІФА?

Президент ФІФА Джанні Інфантіно назвав Європейську Суперлігу «закритим магазином»: «У ФІФА ми можемо тільки категорично не схвалювати створення Суперліги, яка становить собою закритий магазин, відхід від існуючих інститутів – національних ліг, асоціацій, УЄФА, ФІФА, адже вона перебуває поза системою».



УЄФА погрожує клубам та футболістам, які змагатимуться у Суперлізі, дискваліфікацією з усіх змагань під егідою асоціації – в тому числі заборона діятиме і на змаганнях за збірні.



Крім ФІФА та УЄФА, одразу проти виступили федерації та національні першості тих країн, звідки вже зголосилися клуби до суперліги. А саме не підтримали створення нового європейського турніру – Футбольна асоціація Англії та Прем'єр-ліга, Королевська іспанська футбольна федерація та Ла ліга, Італійська федерація футболу та Серія А.



Європейські футбольні асоціації закликали УЄФА та ФІФА виключити учасників Суперліги з усіх міжнародних змагань. А за підсумками Конгресу УЄФА, який пройшов 20 квітня, одностайно підтримали європейську організацію.



«УЄФА разом із членами-асоціаціями, які у неї входять, та всі ті, хто люблять футбол, будуть повною мірою протистояти та рішуче боротися проти подібного кроку власників цих клубів. Морально ми знаємо, про що йде мова і захистимо футбол від егоїстичного клану, якого не турбує гра. Ми – європейський футбол. Вони – ні», – йдеться в заяві асоціації.

Віцепрезидент Європейської комісії з популяризації європейського способу життя Маргарітіс Схінас розкритикував плани 12 провідних європейських клубів створити окрему лігу: «Ми повинні захищати європейську модель спорту, керовану цінностями, засновану на різноманітності та інклюзії».

Крім того, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, Футбольна асоціація Англії (FA) та англійська Прем'єр-ліга (EPL) домовилися вжити всіх необхідних заходів, щоб зупинити формування Європейської Суперліги (ESL).

Хто ще виступив проти?

Офіційно позицію проти висловили дортмундська «Борусія» та «Порту». Крім того, «Баварія» та «ПСЖ» відвідали зібрання Асоціації європейських клубів та також не підтримали створення Суперліги.

Чому створили нову Лігу?

Головна причина – гроші. Адже через пандемію коронавірусу клуби мають серйозні фінансові недостачі, кажуть організатори Суперліги. Тож ці футбольні команди хочуть отримувати більше фінансових вигод, ніж пропонують в Лізі чемпіонів.

Окрема Ліга з грандами – це не нова ідея. Але найактивнішою вона була у 2018 році. Проте УЄФА своєчасно зробила відповідний шлях і оголосила про реформу Ліги чемпіонів.

Повідомлялося, що 15 клубів-засновників Суперліги отримають 3.1 мільярди фунтів (від 89 до 310 млн) на розвиток. Генеральним спонсором є банк JP Morgan, який готовий у неї вкласти 4.6 млрд фунтів.

Крім того, зазначалося, що доходи від телетрансляцій та спонсорів ділитимуть на користь 15 грандів: 32,5% отримають лише вони, ще 32,5% поділять на всі 20 клубів, які гратимуть у сезоні, а 20% уже залежатимуть від спортивних результатів. Решту 15% розпишуть на підставі маркетингового потенціалу.

А що команди – учасники?

Як виявилося, гравці та тренери клубів про те, що вони гратимуть в Суперлізі дізналися трохи раніше, ніж організатори оголосили про створення нового турніру.

Юрген Клопп, головний тренер «Ліверпуля»: «Люди незадоволені, і я їх розумію. Я не можу сказати більше, бо ми з гравцями не беремо участі в цьому процесі. Ні я, ні гравці нічого про це не знали».



Раніше Клопп неодноразово заявляв, що він проти створення такого турніру.



Роберто Де Дзербі, головний тренер «Сассуоло», розповів, що він готовий не виходити на завтрашній матч проти «Мілана» – учасника Суперліги.



«Я злий, тому що футбол годував мене протягом 40 років, але і я віддавав йому всього себе. Це не тільки питання роботи, зарплати, але і цінностей, емоцій і суперництва. Це правильно, що ми, футбольні люди, такі як Клопп, Бруну Фернандеш, фанати «Ліверпуля» і «Сіті», протестуємо проти цього. Це сумна і важка сторінка, яка може зіпсувати світ, який я люблю, і якому я віддав усього себе», – заявив Роберто Де Дзербі.



Команда «Лідса» на матч проти «Ліверпуля» вийшла у футболках проти Суперліги: з написом «Футбол для фанатів» з одного боку і «Заробіть це право на полі» – з іншого.

Вболівальники також проти?

Фанати масово проводили протести щодо створення нового турніру.

А що Україна?

Президент української асоціації футболу Андрій Павелко, що підтримує УЄФА у конфлікті із Суперлігою.

«​Європейський футбол продовжує активно розвиватися і використовує кращі інноваційні напрацювання й інструменти для ще більш якісної організації єврокубків та системи солідарності з усіма клубами та національними асоціаціями Європи. Будь-які інші проєкти та рішення, ухвалені поза об’єднаною футбольною спільнотою –​ за межами правил. Команда УЄФА як ніколи єдина і налаштована на максимально ефективну роботу з подальшого розвитку футболу»​, –​ написав Павелко.

Мірча Луческу, головний тренер київського «Динамо»: «Буде прикро, адже футбол створювався як масовий спорт, а не бізнес. Це був спорт робочих в Англії. Ось як він виріс. А тепер все стискається в міхур. Найголовніше, що зникне дух змагання. А для футболу це найголовніше. Чарівність футболу полягала в тому, щоб маленькі команди грали з великими. Це повністю на заваді розвитку футболу в інших країнах. Є країни, які туди не потраплять. Це не в дусі футболу».