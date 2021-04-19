У Єврокомісії розкритикували ідею створення Європейської суперліги

Віцепрезидент Європейської комісії з популяризації європейського способу життя Маргарітіс Схінас розкритикував плани 12 провідних європейських клубів створити окрему лігу.

«Ми повинні захищати європейську модель спорту, керовану цінностями, засновану на різноманітності та інклюзії», – наголосив Схінас.

У неділю, 19 квітня, 12 провідних клубів Англії, Іспанії та Італії оголосили про створення нового турніру – Європейської суперліги (ESL).

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), який проводить головні європейські клубні турніри, Лігу чемпіонів та Лігу Європи, розкритикували ідею запуску нової ліги.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) раніше повідомляла, що не визнає цей турнір, а гравцям, які братимуть у ньому участь, можуть заборонити брати участь у чемпіонатах світу.

У неділю погрозу відстороненням повторили і в УЄФА. Там зазначили, що гравців, які виступатимуть у ESL відсторонять від змагань на національному європейському або світовому рівні та можуть позбавити можливості виступати за національні збірні.