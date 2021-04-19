Європейська суперліга: 12 клубів оголосили про заснування нового турніру

12 провідних клубів Англії, Іспанії та Італії оголосили про створення нового турніру – Європейської суперліги (ESL).

Про приєднання до нової ліги оголосили англійські клуби «Арсенал», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Тотенхем» і «Челсі», іспанські «Атлетіко», «Барселона» та «Реал», італійські «Інтер», «Мілан» та «Ювентус».

Нові змагання планують проводити серед тижня. Сезон планують «почати якомога швидше». Очікується, що до ліги приєднаються ще три клуби, однак наразі їх не називають.

У ESL додали, що невдовзі після старту чоловічого турніру планують запустити і його версію для жіночих команд.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), який проводить головні європейські клубні турніри, Лігу чемпіонів та Лігу Європи, розкритикували ідею запуску нової ліги.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) раніше повідомляла, що не визнає цей турнір, а гравцям, які братимуть у ньому участь, можуть заборонити брати участь у чемпіонатах світу.

У неділю погрозу відстороненням повторили і в УЄФА. Там зазначили, що гравців, які виступатимуть у ESL відсторонять від змагань на національному європейському або світовому рівні та можуть позбавити можливості виступати за національні збірні.

Втім, у заяві ESL мовиться, що «клуби-засновники з нетерпінням чекають проведення переговорів з УЄФА і ФІФА про спільну роботу над досягненням найкращих результатів для нової ліги і футболу в цілому».

Який формат матимуть нові змагання?

Заплановано, що загалом у лізі буде 20 команд: 12 команд-засновників плюс три неназвані клуби, про які йшлося у заяві, до них щорічно приєднуватимуться ще п’ять команд відповідно до іїх досягнень у національних чемпіонатах.

Змагання мають починати у серпні, матчі проводитимуть серед тижня. Усі клуби розділяться на дві групи по 10 команд, вони гратимуть один з одним вдома та на виїзді.

По три найкращі команди з груп виходитимуть у чвертьфінал напряму. Команди, які посіли четверте та п’яте місця, гратимуть у плей-офф за останні два місця у чвертьфіналі. Далі змагання матимуть той самий формат, що й Ліга чемпіонів з фіналом у травні на нейтральному полі.

У ESL вважають, що новий турнір приноситиме більше доходів, ніж Ліга чемпіонів.