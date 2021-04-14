Футбол: жіноча збірна України не пробилася до Євро

Жіноча збірна України з футболу поступилася Північній Ірландії та не зуміла кваліфікуватися на чемпіонат Європи 2022 року. Зустріч на виїзді завершилася із рахунком 0:2. Авторами голів стали Марісса Каллаган та Наділ Колдуелл.

Перший матч Північна Ірландія також виграла – 1:2. Таким чином, вона пробилася до плей-офф за результатами двох матчів.

До фінального турніру пробилися Англія (господар), Австрія, Бельгія, Данія, Німеччина, Ісландія, Іспанія, Італія, Голландія, Північна Ірландія, Росія, Норвегія, Фінляндія, Франція, Швейцарія і Швеція.

Чемпіонат Європи відбудеться в Англії з 6-го по 31 липня 2022 року.