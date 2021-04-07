Міжнародна федерація футболу (ФІФА) зупинила членство Пакистану через політизовану «окупацію» футбольної федерації країни.

Рада керівників ФІФА заявила, що Пакистан не відповів на лист з попередженням і закликом зупинити «окупацію» протестувальниками офісу Футбольної федерації Пакистану в Лахорі.

«Бюро ради ФІФА відсторонило Футбольну федерацію Пакистану з негайним ефектом через втручання третьої сторони, що є серйозним порушенням статутів ФІФА», – повідомила Міжнародна федерація футболу.

Національна футбольна федерація Пакистану понад рік перебувала під керівництвом комітету, який призначила ФІФА. Минулого тижня опоненти Міжнародної федерації футболу вигнали керівництво місцевої федерації з їхніх офісів у Лахорі, посилаючись на нібито легітимні вибори керівництва федерації.

Низка членів збірної Пакистану висловили своє розчарування та сором через події, що охопили пакистанську федерацію.

Вони попередили, що пакистанський футбол став заручником політики, наслідком чого буде серйозна шкода для самих вболівальників та футболістів.

Пакистан не зазнав особливих успіхів у міжнародному футболі. Його чоловіча команда в наразі є 200-ю в рейтингу з 210 команд ФІФА.