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19 квітня 2021, Київ 18:38
Новини | Спорт

УЄФА затвердив новий формат Ліги чемпіонів

Рішення ухвалене на тлі повідомлень про створення Суперліги для найбагатших клубів Європи

Виконком Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) затвердив проведення Ліги чемпіонів УЄФА за новою схемою з 2024 року, повідомляє пресслужба організації.

Новий формат передбачає розширення ліги з 32 до 36 клубів і відмову від поділу команд на групи. Згідно з новою схемою, всі 36 клубів будуть об’єднані в загальну таблицю.

Кожна команда проведе по 10 матчів (п’ять удома та стільки ж на виїзді) проти різних суперників. Вісім найкращих команд автоматично виходять в 1/8 фіналу, решту путівок розіграють клуби, що посіли місця з 9-го до 24-го.

Ігри традиційно відбуватимуться посеред тижня.

Також до 36 може бути збільшено число учасників Ліги Європи та Ліги конференцій, нового клубного турніру.

Рішення ухвалене на тлі повідомлень про створення Суперліги для найбагатших клубів Європи.

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