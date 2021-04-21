Футбол: про вихід з Європейської суперліги заявили ще два клуби

Італійський «Інтер» та іспанський «Атлетіко» повідомили про вихід з новоствореної Європейської суперліги. Відповідні повідомлення з’явилися на сайтах клубів.

«Ми завжди прагнемо дати вболівальникам найкращий футбольний досвід; інновації та інклюзивність є частиною нашої ДНК з моменту заснування. Наша взаємодія з усіма зацікавленими сторонами для поліпшення футбольної індустрії ніколи не зміниться», – заначили міланці, підтверджуючи інформацію про вихід з проєкту.

У «Атлетіко» заявили, що поінформували Суперлігу про небажання офіційно оформлювати свій інтерес до змагань.

«У понеділок мадридський «Атлетико» ухвалив рішення приєднатися до проєкту через обставини, які на сьогодні вже не дійсні. Для клубу вкрай необхідна гармонія між усіма групами, які складають родину «червоно-білих», особливо з нашими вболівальниками. Склад першої команди та тренер висловили своє задоволення рішенням клубу, оскільки вони розуміють, що спортивні цінності повинні переважати над будь-якими іншими критеріями», – йдеться у повідомленні.

Раніше усі шість англійських клубів повідомили, що виходять з проєкту.

Наразі з клубів-засновників у Європейській суперлізі лишаються італійські «Мілан» та «Ювентус», та іспанські «Реал» і «Барселона».

У неділю, 19 квітня, 12 провідних клубів Англії, Іспанії та Італії оголосили про створення нового турніру – Європейської суперліги (ESL).

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), який проводить головні європейські клубні турніри, Лігу чемпіонів та Лігу Європи, розкритикували ідею запуску нової ліги.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) раніше повідомляла, що не визнає цей турнір, а гравцям, які братимуть у ньому участь, можуть заборонити брати участь у чемпіонатах світу.

У неділю погрозу відстороненням повторили і в УЄФА. Там зазначили, що гравців, які виступатимуть у ESL відсторонять від змагань на національному європейському або світовому рівні та можуть позбавити можливості виступати за національні збірні.