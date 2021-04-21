Суперником «Динамо» у фіналі Кубка України буде луганська «Зоря»

В Олександрії відбувся другий півфінальний поєдинок Кубка України з футболу, в якому зустрічалися місцева «Олександрія» та луганська «Зоря».

Основний час матчу і овертайм завершилися внічию – 1:1. Рахунок у матчі відкрили гості – на 20-й хвилині точний удар з-поза меж штрафного майданчика завдав Владислав Кочергін. Утримати перемогу «Зоря» не змогла – вже в компенсований час другого тайму господарі отримали право на пенальті, і Валерій Бондаренко перевів гру в овертайм.

У серії пенальті влучнішими були футболісти «Зорі».

Кількома годинами раніше путівку до фіналу здобули київські динамівці, які перемогли команду першої ліги «Агробізнес» із Волочиська Хмельницької області – 3:0.

Фінальний поєдинок Кубка України відбудеться в Тернополі 12 травня.