Букмекери визначили фаворита фіналу Кубка України з футболу

13 травня у Тернополі відбудеться фінальний матч Кубка України з футболу, в якому зіграють чемпіони, київські динамівці, і бронзові призери з луганської «Зорі». Фаворитом вирішального протистояння букмекери вважають столичний клуб.

На перемогу підопічних Мірчі Луческу в основний час приймають ставки з коефіцієнтом 1,72–1,73 (залежно від букмекерської контори), на нічию – 3,70–3,80, на перемогу луганського клубу – 4,80–4,90.

«Динамо» здобувало Кубок України 12 разів. Більше разів цей трофей вигравав лише донецький «Шахтар», у нього 13 перемог. Дві перемоги у фіналі має одеський «Чорноморець», по одній – сімферопольська «Таврія» та полтавська «Ворскла». Луганська «Зоря» у фіналі Кубка-2016 поступилася у Львові «Шахтарю» – 0:2.

«Динамо» та «Зоря» чотири рази грали у Кубку України, і щоразу перемагали «біло-сині» – тричі в основний час, одного разу в овертаймі

Кияни є чинними володарями Кубка, торік вони здолали полтавську «Ворсклу» в серії пенальті 8:7 (основний час – 1:1).

Головним арбітром фіналу буде Юрій Іванов із Донецької області.

Зустріч «Динамо» – «Зоря» розпочнеться на тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича о 19:00. Через коронавірусні обмеження уболівальникам дозволили заповнити трибуни на 20 відсотків від загальної кількості місць (це близько трьох тисяч).

Матч у прямій трансляції покажуть телеканали «UA: Перший» та «Футбол 1».