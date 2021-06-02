Луческу продовжить роботу в «Динамо» – Суркіс

Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс і головний тренер команди Мірча Луческу погодили опцію продовження контракту з наставником до літа 2023 року, повідомляє 2 червня офіційний сайт клубу.

«У минулому році румунський фахівець підписав з «Динамо» контракт за системою 2+1. У першому ж сезоні Мірча виграв з «біло-синіми» всі внутрішні трофеї – чемпіонський титул, Кубок і Суперкубок України. Минулого тижня Ігор Суркіс і Мірча Луческу відвідали фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Під час спільної поїздки сторони обговорили минулий сезон, плани на наступний та узгодили активацію опції продовження контракту ще на один рік. Таким чином, угода між тренером і клубом дійсна до липня 2023 року», – вказано в повідомленні на сайті «Динамо».

Президент київського клубу Ігор Суркіс заявив про повну довіру тренеру.

«Мірча Луческу не тільки тренер-переможець, він є фахівцем, який розвиває гравців і допомагає змінюватися нашому клубу. Сподіваюся, що найближчі два роки – це тільки початок нової, переможної сторінки в історії «Динамо», і ми дуже раді, що Луческу буде частиною цього шляху. За рік наш клуб і команда зробили великий крок вперед і ми сподіваємося, що прогрес продовжиться», – цитує слова Суркіса сайт «Динамо».

У минулому сезоні під керівництвом Мірчі Луческу «Динамо» провело 43 матчі у всіх турнірах (УПЛ, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Кубок України, Суперкубок України). У цих поєдинках зафіксовано 28 перемог, 8 нічиїх, 7 поразок.