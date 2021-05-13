«Динамо» перемогло «Зорю» у фіналі Кубка України з футболу

Київське «Динамо» здолало луганську «Зорю» з рахунком 1:0 у фіналі Кубка України з футболу 13 травня.

Зустріч відбувалася на тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича. Через коронавірусні обмеження уболівальникам дозволили заповнити трибуни на 20 відсотків від загальної кількості місць (це близько трьох тисяч).

«Динамо» до цього вигравало Кубок України 12 разів, ще п’ять разів команда виходила до фіналу. «Зоря» потрапляла до фіналу лише одного разу – у сезоні 2015-2016 років, коли поступилася у вирішальному матчі донецькому «Шахтарю».

Завдяки сьогоднішній перемозі в Кубку України «Динамо» виграє всі трофеї на внутрішній арені вперше із сезону 2006-2007 років. У поточному сезоні команда виграла Суперкубок та стала чемпіоном України.

Букмекери вважали фаворитом фіналу саме столичний клуб.