Футбол: Буяльський не зіграє на чемпіонаті Європи через травму

Півзахисник «Динамо» Віталій Буяльський не зіграє на чемпіонаті Європи з футболу через травму, повідомила Українська асоціація футболу.

Гравець отримав пошкодження під час фіналу Кубка України з футболу.

«Віталій розпочав підготовку до Євро разом з іншими гравцями, які прибули до Харкова 15 травня. Під час бігової роботи Буяльський не відчував жодних проблем, однак коли почалися ігрові навантаження, з’явився біль у нозі, який лише наростав. Обстеження показало, що у Віталія — тріщина плюсневої кістки ступні, що стала наслідком зіткнення в заключному матчі клубного сезону», – розповіли в УАФ.

За даними асоціації, лікування та відновлення після такої травми в середньому триває близько місяця.

Україна на Євро-2020 зіграє в групі з Нідерландами, Північною Македонією та Австрією. Матчі заплановані на 13, 17 та 21 червня відповідно.