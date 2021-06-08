Футбол: збірна України вирушила на Євро-2020

Збірна України з футболу 8 червня попрощалася з Харковом, де проводила тренувальний збір перед чемпіонатом Європи. Літак із командою Андрія Шевченка о 17:00 вилетів до Румунії, приземлення в Бухаресті очікується о 18:55 за Києвом (румунський час збігається з українським), повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

«Літак із національною командою прибуде до невеликого аеропорту Баняса, що обслуговує комерційні рейси й обраний УЄФА для чартерів учасників Євро-2020. Згідно з вимогами безпеки, команда просто з літака перейде до автобусу, який стане її офіційним транспортом на цьому чемпіонаті. Просто з летовища синьо-жовтий автобус у супроводі поліційного ескорту виїде до готелю «Каро», який стане резиденцією нашої збірної на фінальному турнірі. За оцінкою організаторів, уже за 15 хвилин після виїзду з аеропорту збірна України має прибути до своєї румунської штаб-квартири. На сьогодні у програмі команди – лише вечеря та відпочинок», – ідеться в повідомленні.

Перше тренування «синьо-жовтих» на офіційній базі команди, стадіоні «Волунтарі», відбудеться ввечері 9 червня.

Заявка збірної України на Євро-2020

Воротарі: 1. Георгій Бущан («Динамо»), 12. Андрій П’ятов, 23. Анатолій Трубін (обидва – «Шахтар»).

Захисники: 2. Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 24. Олександр Тимчик, 25. Денис Попов (усі – «Динамо»), 4. Сергій Кривцов, 22. Микола Матвієнко (обидва – «Шахтар»).

Півзахисники: 3. Георгій Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (усі – «Шахтар»), 5. Сергій Сидорчук, 10. Микола Шапаренко, 15. Віктор Циганков (усі – «Динамо»), 7. Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), 8. Руслан Маліновський («Аталанта», Італія), 14. Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), 17. Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), 18. Роман Безус («Гент», Бельгія), 20. Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина).

Нападники: 9. Роман Яремчук («Гент», Бельгія), 19. Артем Бєсєдін («Динамо»), 26. Артем Довбик («Дніпро-1»).

Свій перший поєдинок на Євро-2020 збірна України проведе 13 червня о 22:00 в Амстердамі проти команди Нідерландів, а от два наступні матчі групового етапу українці зіграють у Бухаресті – 17 червня з Північною Македонією, 21 червня – з Австрією.