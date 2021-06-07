Фіналіст Ліги чемпіонів зіграє в останньому контрольному матчі збірної України перед Євро-2020

Фіналіст Ліги чемпіонів УЄФА Олександр Зінченко вийде в основному складі збірної України в останньому перед Євро-2020 контрольному матчі, який «синьо-жовті» проводять 7 червня в Харкові проти команди Кіпру.

У воротах господарів у цьому матчі зіграє ветеран Андрій П’ятов, захисну ланку сформують Забарний, Матвієнко, Кривцов і Соболь, у півзахисті – Макаренко, Зінченко, Малиновський, в атаці – Зубков, Ярмоленко та Яремчук.

У запасі залишаються Бущан, Судаков, Попов, Степаненко, Шапаренко, Марлос, Безус, Миколенко, Довбик, Беседін, Караваєв, Трубін.

Свій перший поєдинок на чемпіонаті Європи підопічні Андрія Шевченка проведуть уже в неділю, 13 червня. Суперниками будуть фаворити квартету, збірна Нідерландів.