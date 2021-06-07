Збірна України розгромила Кіпр в останньому матчі перед Євро-2020

Збірна України з футболу переконливо перемогла національну команду Кіпру в останньому контрольному поєдинку перед стартом чемпіонату Європи.

Підопічні Андрія Шевченка з 37-ї хвилини грали в більшості – Панайоту був вилучений за фол останньої надії.

Після цього Андрій Ярмоленко з пенальті відкрив рахунок. Ще до перерви перевагу «синьо-жовтих» подвоїв Зінченко – він також реалізував 11-метровий після гри рукою захисника кіпріотів.

Господарі стадіону в Харкові не зупинилися і після перерви – на 59-й хвилині забив Роман Яремчук, а на 65-й остаточний рахунок 4:0 встановив Ярмоленко.

Свій перший поєдинок на Євро-2020 команда України проведе 13 червня в Амстердамі проти команди Нідерландів.