Західні посольства в Києві приєднуються до підтримки нової форми збірної України з футболу

Усе нові посольства країн Заходу в Києві приєднуються до акцій на підтримку нової спортивної форми збірної України з футболу для Чемпіонату Європи, яку «забракував» із подання Росії Європейський футбольний союз.

У нових футболках української збірної зі словами підтримки сфотографувалися працівники посольств Великої Британії й Канади, приєднавшись до ініціативи, започаткованої попереднього дня посольством США.

«Ми не могли не приміряти на собі нову форму збірної України з футболу, на якій зображено мапу України у її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом. Бажаємо всім командам успіху та нехай переможуть найсильніші!», – написали в твітері британського посольства.

«Новий дрес-код в посольстві Канади в Україні? Гарної всім п’ятниці!» – мовиться в дописі канадського посольства.

Також на підтримку української форми з обома її гаслами, проти одного з яких після втручання Росії виступили в УЄФА, звернувся посол Нідерландів в Україні Єннес де Мол.

«Багатьом подобається нова українська футболка з написами «Слава Україні! Героям слава!» Нам теж», – написав він у твітері, опублікувавши фотографії цих футболок і з гаслом «Героям слава», яке хочуть заборонити в УЄФА.

Але сам він сфотографувався в помаранчевій формі нідерландської збірної і додав: «Але ввечері в неділю на футбольному матчі Нідерланди – Україна ми будемо в помаранчевому».

Попереднього дня, 10 червня, схожу акцію влаштувало посольство США в Україні. «З нетерпінням чекаємо на першу гру в неділю! Не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово!» – написали в посольство до фотографій його працівників в українській формі.

Першим матчем української збірної на Чемпіонаті Європи «Євро-2020», який був перенесений на рік через пандемію COVID-19, але зберіг свою назву, й буде гра проти Нідерландів у неділю, 13 червня.

Як повідомив пресаташе збірної, команда, попри заперечення УЄФА, планує грати в цьому матчі в своїй формі і з гаслом «Героям слава».

Питання щодо форми нині продовжує вирішувати в переговорах із УЄФА в Римі президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

Тим часом виконавчий комітет УАФ затвердив гасла «Слава Україні!» і «Героям слава!», які є офіційними вітаннями в Збройних силах і Національній поліції України, також і як офіційні гасла українського футболу.

Також виконком затвердив і великий герб УАФ, у якому до малого герба – нинішньої емблеми в вигляді стилізованого тризуба з футбольним м’ячем – буде доданий і обрис території України.

В УАФ вважають, що цей крок дає юридичні підстави для позитивного вирішення питання з УЄФА щодо форми української збірної, сказав в ефірі Радіо Свобода віцепрезидент УАФ Сергій Куніцин.

10 червня стало відомо, що УЄФА після чергової скарги Росії на українську форму змінив своє первісне рішення, яким вона була повністю схвалена, і став вимагати зняти з української форми слова «Героям слава», вишиті на внутрішній поверхні – так, що на вдягненій футболці їх і не видно. Як пояснили в УЄФА, після втручання Росії там урешті вирішили, що хоча окремо гасла «Слава Україні!» і «Героям слава!» не є політичними, що було б заборонено, та їхнє поєднання нібито таки «має вочевидь політичний характер», а тому друге гасло треба зняти.

При цьому в УЄФА не знайшли підстав заперечувати проти видних іззовні слів «Слава Україні!».

Крім того, в УЄФА відкинули протести Росії проти зображеного на футболці обрису території України. Росія протестувала, бо вважає, ніби Крим, що є частиною території України, яку Москва окупувала, є, мовляв, її територією і не може бути зображений на мапі України. В УЄФА Росії нагадали, що, відповідно до резолюцій Генеральної асамблеї ООН, Крим є міжнародно визнаною частиною України.