Збірна України планує грати в новій уніформі у першому матчі Євро-2020 – пресаташе

Збірна України з футболу планує грати у формі з гаслом «Героям слава» у першому матчі Євро-2020 проти Нідерландів – про це пресаташе збірної Олександр Гливинський повідомив на пресконференції 11 червня.

Під час заходу, в якому взяли участь Гливинський та гравці збірної Роман Безус і Артем Бєсєдін, один із журналістів спитав, чи планує команда грати в неділю у формі в її поточному вигляді.

«Думаю, це питання не до мене, а радше до федерації, вони вирішуватимуть. Думаю, вони зроблять все, щоб зберегти все як є», – сказав Безус.

Гливинський додав, що уніформу збірної раніше погодив Європейський футбольний союз.

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«Ми маємо нашу уніформу, вона затверджена УЄФА, всі позначки були погоджені з УЄФА. Наш президент Української асоціації футболу зараз у Риму, веде переговори з УЄФА. Це все, що ми можемо сказати про це», – сказав він.

Втім, після перекладу його відповіді Гливинський додав: «І так, ми збираємося грати в цій уніформі».

Збірна України стартує на Євро-2020 13 червня в Амстердамі, де о 22:00 розпочне поєдинок проти команди Нідерландів.

Раніше 11 червня керівник пресслужби УАФ Ярема Городчук повідомив Радіо Свобода, що президент УАФ Андрій Павелко продовжує переговори з УЄФА щодо гасла «Героям Слава!» на новій формі української збірної, яке вже затверджено виконкомом Української асоціації футболу як офіційне.

10 червня Європейський футбольний союз (УЄФА) заявив про вимогу до України прибрати з нової форми національної збірної з футболу гасло «Героям слава!». Скаргу до союзу подала Росія.

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В УЄФА вирішили, що розміщене всередині футболки гасло, яке використовували протестувальники під час Революції гідності, є «явно політичним за своїм характером». При цьому раніше Європейський футбольний союз заявляв, що форма збірної України з футболу відповідає його вимогам.

Ця вимога викликала обурення українських користувачів соцмереж.

6 червня представники Української асоціації футболу повідомили, що національна збірна України виступить на Євро-2020 в новій формі, на якій, зокрема, зображено обриси України, включно з окупованим Росією Кримом і територією на сході, яку контролюють підтримувані нею бойовики. Також на футболці присутні гасла «Слава Україні!» та «Героям слава!».