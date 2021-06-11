Павелко продовжує переговори з УЄФА щодо «Героям Слава!» – речник голови УАФ

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко продовжує переговори з УЄФА щодо гасла «Героям Слава!» на новій формі української збірної, яке вже затверджено виконкомом Української асоціації футболу як офіційне. Про це Радіо Свобода повідомив 11 червня речник голови УАФ Ярема Городчук.

«Рішення Виконкому УАФ було ухвалене близько години тому. Під час перемовин президент УАФ, очевидно, проінформує про нього колег з УЄФА. Сьогодні вже відкриття Євро-2020, до матчу Нідерланди – Україна, який відбудеться 13 червня, залишилося зовсім мало часу. Сподіваємося на позитивний результат», – сказав речник.

Виконком Української асоціації футболу затвердив офіційний футбольний статус гасел «Слава Україні!» і «Героям слава!», повідомив у фейсбуці президент УАФ Андрій Павелко.

«Щойно виконком УАФ одноголосно – 45 членів «за» – підтримав мою пропозицію і затвердив футбольні символи України. Відтепер, разом з малим гербом УАФ у вигляді Тризубу з написом «Ukraine», на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені і в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб – карта України з Тризубом в центрі. Також виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел «Слава Україні!» і «Героям слава!», які вже багато років є привітанням для мільйонів наших вболівальників в рідній країні, і по всьому світу. На всіх матчах наших збірних», – заявив Павелко.

10 червня Європейський футбольний союз (УЄФА) заявив про вимогу до України прибрати з нової форми національної збірної з футболу гасло «Героям слава!». Скаргу до союзу подала Росія.

В УЄФА вирішили, що розміщене всередині футболки гасло, яке використовували протестувальники під час Революції гідності, є «явно політичним за своїм характером». При цьому раніше Європейський футбольний союз заявляв, що форма збірної України з футболу відповідає його вимогам.

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Ця вимога викликала обурення українських користувачів соцмереж.

6 червня представники Української асоціації футболу повідомили, що національна збірна України виступить на Євро-2020 в новій формі, на якій, зокрема, зображено обриси України, включно з окупованим Росією Кримом і територією на сході, яку контролюють підтримувані нею бойовики. Також на футболці присутні гасла «Слава Україні!» та «Героям слава!».