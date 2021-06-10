«Героям слава!» – убрать. Почему России не нравится новая форма украинских футболистов

(Матеріал опубліковано мовою оригіналу)

Убрать надпись «Героям слава!». Такое требование выдвинул Европейский футбольный союз к новой форме сборной команды Украины по футболу. Всё дело в том, что в УЕФА пожаловались россияне, и европейские чиновники от футбола решили, что эта надпись – политическая. А в футболе не должно быть политики. Удастся ли Украине отстоять новую форму с новыми надписями?

Для участия в футбольном турнире «Евро-2020» украинским футболистам пошили новую форму. Её презентовал в воскресенье Андрей Павелко, президент Украинской ассоциации футбола. На форме снаружи разместили надпись «Слава Украине!», а изнутри – «Героям слава!», спереди на футболках – контуры Украины с Крымом.

В УЕФА сначала не увидели в новой форме сборной Украины ничего плохого и согласовали её использование.

Реакция России

Наши соседи пытаются политизировать спорт

Зато футболки с лозунгами и украинским Крымом возмутили россиян. Например, депутат госдумы Дмитрий Свищев в эфире телеканала «Россия 24» высказался так: «Наши соседи пытаются политизировать спорт. Я очень надеюсь, что данный демарш и провокация не останутся без внимания УЕФА. Как мы знаем, политические лозунги, акции на стадионах и флагах и атрибутиках запрещены на международных соревнованиях».

А Вячелав Колосков, президент Российского футбольного союза и член исполкома УЕФА, говорил о новой форме украинской сборной, используя словосочетание «пакостная провокация».

Спикер российского МИДа Мария Захарова назвала новую форму попыткой закрепить в общественном сознании лозунг, который, по её мнению, ассоциируется с УПА и Бандерой. А ещё она заметила, что, мол, «украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму».

А журналисты канала «Россия-24» сообщили, что подливают масла в огонь прогнозы, по которым украинцы в рамках плей-офф «Евро-2020» могут сыграть с россиянами в Петербурге.

Жалоба и переговоры

8 июня стало известно, что в Европейский футбольный союз на форму украинцев пожаловались россияне: они посчитали, что «использование политических мотивов нарушает руководящие принципы регламента УЕФА». Также в Российском футбольном союзе заметили, что, согласовав Украине новую форму, УЕФА в будущем может создать прецеденты для использования политических лозунгов на форме других стран.

Отметим, что в Дисциплинарных правилах УЕФА названы недопустимыми поступками «использование жестов, слов, предметов или любых других средств передачи провокационных сообщений, которые не соответствуют духу спортивного мероприятия, в частности провокационные сообщения, которые имеют политический, идеологический, религиозный или оскорбительный характер».

В итоге 10 июня Европейский футбольный союз потребовал убрать лозунг «Героям слава!». В УЕФА посчитали, что он «явно политический по своему характеру». При этом слова «Слава Украине» и дальше претензий не вызвали.

Также в Европейском футбольном союзе отметили, что контуры Украины с формы убирать не надо, потому что границы, которые там изображены, признаны ООН.

Руководитель Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что письмо от УЕФА получили 9 июня.

Этот лозунг является традиционным приветствием для наших болельщиков

«Утром (10 июня – ред.) я срочно вылетел в Рим, где нахожусь сейчас и где проходят наши переговоры с представителями УЕФА. В своём письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно согласован до каждой буквы и с лозунгом «Героям слава!». Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех стадионах и на всех матчах национальной сборной Украины! Он футбольный, и именно поэтому был утверждён УЕФА. Несколько дней назад это подтвердил и официальный комментарий Европейского футбольного союза по новому дизайну формы нашей сборной», – отметил Павелко.

«Это позорное и непонятное решение» – Андрей Сенькив

Никаких замечаний со стороны УЕФА не было бы, если бы не сопротивление России. А Россия – это один из наибольших источников финансирования УЕФА, высказывается о форменном скандале Андрей Сенькив, футбольный эксперт и ведущий программы «ТаТоТаке».

«Газпром» даёт большие и жирные контракты всем турнирам под эгидой УЕФА

«Газпром» даёт самые большие и жирные контракты всем турнирам, которые проводятся под эгидой УЕФА. И все те структуры (УЕФА – ред.) напрямую зависимы именно от «Газпрома» и от России. Это самый важный момент: когда УЕФА говорит о своей аполитичности, а на самом деле таковым не является», – анализирует расклад сил эксперт.

Кстати, в УЕФА в мае этого года сообщили, что российский «Газпром» будет спонсором турнира Европейского футбольного союза для сборных, а также получит спонсорские права на Суперкубок УЕФА, финальную стадию Лиги чемпионов УЕФА по футзалу и финальную стадию юношеской лиги УЕФА 2021–2024 годов.

Ги-Лоран Эпстейн, маркетинговый директор УЕФА, называет российскую энергетическую компанию одним из самых надёжных партнеров и лидером отрасли.

«Газпром» зарекомендовал себя как один из наших самых надёжных партнеров

«За прошедшие годы «Газпром» зарекомендовал себя как один из наших самых надёжных партнеров. Мы рады впервые приветствовать его в качестве спонсора турниров УЕФА для сборных. Мы также рады, что он продлил сотрудничество с крупнейшим клубным турниром планеты – Лигой чемпионов УЕФА – ещё на три года», – цитирует Эпстейна сайт УЕФА.

Это – ещё одно поражение УАФ

В такой ситуации удастся ли руководителям украинского футбола отстоять форму с новыми надписями? Андрей Сенькив настроен скептически и уверен, что шансов нет никаких: «Андрей Павелко – человек, который занимает одну из руководящих должностей в УЕФА, человек, который также прямо зависим от УЕФА. На месте Павелко я бы, наверное, сделал не политическое решение, а государственное решение: я бы заявил, что это абсолютно позорное и непонятное решение УЕФА, что Россия прямо влияет на решения этой организации. Но этого ничего не будет, и так всё и останется. И это – ещё одно поражение УАФ».

А что в истории

Лозунги «Слава Украине!», «Героям слава!» отнюдь не политические и не нацистские, о чём постоянно говорят в России: их начали использовать ещё во времена украинского национально-освободительного движения 1917–1921 годов. Это было задолго до того, как Адольф Гитлер и нацисты пришли к власти в Германии, делает экскурс в историю Кирилл Галушко, координатор просветительского проекта «LIKБЕЗ. Історичний фронт».

Впервые «Слава Украине» появляется в 1840 году в послании Тараса Шевченко к Основьяненко

«И впервые само «Слава Украине» появляется в 1840 году в послании Тараса Шевченко к Основьяненко: «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине… От де, люде, наша слава, слава України», – уточняет историк и добавляет: если кого-то раздражает «Героям слава!», то во времена национально-освободительного движения использовали и это выражение, и «Навеки слава!», и «Казакам слава!», и «Гетьману слава!» (как это было при власти гетьмана Павла Скоропадского).

В 1920-е годы лозунги начали использовать украинские национальные организации

«И после поражения нашего национально-освободительного движения в 1920-е годы лозунги «Слава Украине!», «Героям слава!» начали использовать разные украинские национальные организации, в частности, «Леґія українських націоналістів» в Галичине. И это было просто наследованием того, за что, как говорят, «отцы воевали», – говорит Галушко.

По словам историка, если говорить об использовании этих лозунгов во время Революции достоинства, то в ней участвовали не только украинцы, но и грузины, и беларусы, и русские, и представители других национальностей. Поэтому «Слава Украине!», «Героям слава!» стали общими лозунгами, убеждён Кирилл Галушко, борьбы за свободу и демократию безо всякого партийного окраса.

Исходя из этого, решение УЕФА историк называет политически мотивированным, в отличие от лозунгов на футбольной форме, которые являются стандартными патриотическими неполитическими лозунгами.

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