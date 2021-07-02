Нині форма дефіцитна і це не лише тому, що українці вийшли в чвертьфінал, а ще й завдяки «рекламі» від Росії, яка влаштувала скандал щодо написів на футболці. Тим часом в інтернет-оголошеннях уже з’являється псевдо-форма. Як не натрапити на обман та коли завезуть нову форму і як отримав ледь не останню футболку на цей момент солісту гурту «Антитіла» Тарас Тополя?



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