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Євро-2020: у Римі відбудеться матч відкриття турніру

Євро-2020 відбудеться в 11 містах Європи з 11 червня до 11 липня

У Римі 11 червня о 22:00 пролунає стартовий свисток у матчі Туреччина – Італія. Він відкриває програму перенесеного на рік чемпіонату Європи з футболу, який зберіг назву Євро-2020.

Євро-2020 відбудеться в 11 містах Європи з 11 червня до 11 липня. Спочатку планувалося, що турнір приймуть 12 міст, але навесні 2021 року УЄФА ухвалив рішення відібрати у Дубліна і Більбао право приймати матчі, натомість Севілья отримала можливість провести кілька поєдинків.

Збірна України стартує на Євро-2020 13 червня в Амстердамі, де о 22:00 розпочне поєдинок проти команди Нідерландів.

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