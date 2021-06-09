Баку блокує акредитацію російського журналіста на Євро-2020. Він їздив на окуповані території Азербайджану

Футбольна влада Азербайджану заблокувала акредитацію на чемпіонат Європи з футболу російського журналіста Нобеля Арустамяна, який працює на телеканалі «Матч ТВ». Він не зможе працювати на всіх матчах Євро-2020, навіть тих, які відбудуться в Росії, повідомив колега Арустамяна, російський журналіст Василь Уткін.

Причиною стала «неповага до територіальної цілісності Азербайджану», наводить видання Sports.ru слова віцепрезидента Асоціації футбольних федерацій Азербайджану Ельхана Мамедова. За його словами, Арустамян неодноразово бував у контрольованому силами етнічних вірмен Нагірному Карабаху, територія якого за міжнародним правом є частиною Азербайджану.

Після публікації Уткіна ситуацію прокоментувала генеральний продюсер каналу «Матч ТВ» Тіна Канделакі. Вона заявила, що робиться «все можливе» для отримання акредитації. Журналіста пітримало російське МЗС. Арустамян також подякував за допомогу Федерації футболу Вірменії.

Чемпіонат Європи з футболу відбудеться з 11 червня до 11 липня в 11 країнах, в тому числі в Росії та Азербайджані. Матчі були перенесені на рік через пандемію коронавірусної інфекції нового типу. Для акредитації на турнір журналіст має отримати схвалення всіх країн-організаторів.