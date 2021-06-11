Виконком УАФ затвердив футбольні символи України – гаслам «Слава Україні!» і «Героям слава!» надано офіційний статус

Виконком Української асоціації футболу затвердив офіційний футбольний статус гасел «Слава Україні!» і «Героям слава!», повідомив у фейсбуці президент УАФ Андрій Павелко.

«Щойно виконком УАФ одноголосно – 45 членів «за» – підтримав мою пропозицію і затвердив футбольні символи України. Відтепер, разом з малим гербом УАФ у вигляді Тризубу з написом «Ukraine», на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені і в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб – карта України з Тризубом в центрі. Також виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел «Слава Україні!» і «Героям слава!», які вже багато років є привітанням для мільйонів наших вболівальників в рідній країні, і по всьому світу. На всіх матчах наших збірних», – заявив Павелко.

Андрій Павелко назвав сьогоднішнє рішення «історичним».

«Унікальний національний футбольний код, який містять в собі ці атрибути, об’єднав усіх українців, з різних регіонів України і наших земляків з різних країн і континентів. Ми зобов’язані і маємо за честь оберігати його і наповнювати новою силою єднання! Вітаю всю футбольну Україну з цим історичним рішенням! Слава Україні!», – сказав він.

10 червня Європейський футбольний союз (УЄФА) заявив про вимогу до України прибрати з нової форми національної збірної з футболу гасло «Героям слава!». Скаргу до союзу подала Росія.

В УЄФА вирішили, що розміщене всередині футболки гасло, яке використовували протестувальники під час Революції гідності, є «явно політичним за своїм характером». При цьому раніше Європейський футбольний союз заявляв, що форма збірної України з футболу відповідає його вимогам.

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Ця вимога викликала обурення українських користувачів соцмереж.

6 червня представники Української асоціації футболу повідомили, що національна збірна України виступить на Євро-2020 в новій формі, на якій, зокрема, зображено обриси України, включно з окупованим Росією Кримом і територією на сході, яку контролюють підтримувані нею бойовики. Також на футболці присутні гасла «Слава Україні!» та «Героям слава!».