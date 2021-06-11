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Політика

Євро-2020: футбол, політика, пандемія. В якій формі гратиме збірна України

Початок ефіру о 14:00

11 червня старт Євро-2020. Нова форма збірної України з футболу викликала скандал на футболці нанесені контури карти України з Кримом і гасла «Слава Україні!» та «Героям слава!». Це не сподобалося представникам російської влади. Після скарги Росії УЄФА визнав гасло «Героям слава!» «політичним» і забажав, аби Україна прибрала його з форми. Тим часом виконком Української асоціації футболу затвердив офіційний футбольний статус гасел «Слава Україні!» і «Героям слава!».

Чемпіонат мав би відбутися ще торік, але через COVID-19 його перенесли. Пандемія і зараз дається взнаки країни обмежують в’їзд для вболівальників.

Про гру збірної України, політику навколо футболу і вплив пандемії говоримо у програмі Свобода Live.

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