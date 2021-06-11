Віцепрезидент УАФ прокоментував переговори з УЄФА щодо форми української збірної

Затвердження Українською асоціацією футболу як офіційного футбольного статусу гасел «Слава Україні!» і «Героям слава!» дає юридичні підстави для позитивного вирішення питання з Європейським футбольним Союзом (УЄФА) щодо форми української збірної. Про це заявив віцепрезидент УАФ Сергій Куніцин в ефірі програми Радіо Свобода Свобода Live.

«У нас дуже фахові юристи в УАФ. Наскільки мені відомо, це (рішення УАФ про надання в ній офіційного статусу гаслам «Слава Україні!» і «Героям слава!» – ред.) може бути шляхом до позитивного вирішення цього питання. Найвищий футбольний орган держави затвердив цей логотип, ці слова як офіційні. І це дає юридичні підстави для того, щоби ми перемогли. Я сподіваюся на це», – заявив Куніцин.

Він також прокоментував ймовірність ситуації, коли збірна України може грати на стадіоні у російському Санкт-Петербурзі. Це можливо, якщо Україна пройде в одну четверту фіналу і при цьому кваліфікується як одна з чотирьох найкращих команд, які зайняли третє місце у групі.

«Я жодного разу не чув, щоб хтось звертав на це увагу. Поки не обговорювали. Хоча, після того, як піднялася тема форми, я теж подумав, а якщо так відбудеться… Потрібно вигравати. Але де – це дійсно питання політичне. УАФ – це колегіальний орган, я не готовий відповісти, яка буде реакція», – зазначив Куніцин.

11 червня президент УАФ Андрій Павелко повідомив, що виконком Української асоціації футболу затвердив офіційний футбольний статус гасел «Слава Україні!» і «Героям слава!» та використання великого гербу УАФ із обрисами України.

Він уточнив, що відтепер на всіх офіційних заходах УАФ, на міжнародних подіях з участю представників УАФ на міжнародній арені і в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб асоціації – карта України з Тризубом в центрі.

10 червня Європейський футбольний союз (УЄФА) заявив про вимогу до України прибрати з нової форми національної збірної з футболу гасло «Героям слава!». Скаргу до союзу подала Росія.

В УЄФА вирішили, що розміщене всередині футболки гасло, яке, серед іншого, використовували протестувальники під час Революції гідності, є «явно політичним за своїм характером». При цьому раніше Європейський футбольний союз заявляв, що форма збірної України з футболу відповідає його вимогам.

Ця вимога викликала обурення українських користувачів соцмереж.

6 червня представники Української асоціації футболу повідомили, що національна збірна України виступить на Євро-2020 в новій формі, на якій, зокрема, зображено обриси України, включно з окупованим Росією Кримом і територією на сході, яку контролюють підтримувані нею бойовики. Також на футболці присутні гасла «Слава Україні!» та «Героям слава!».