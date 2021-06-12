Євро-2020: футболіст збірної Данії Еріксен знепритомнів на полі. Гра проти Фінляндії перервана

Футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів під час матчу групового етапу чемпіонату Європи зі збірною Фінляндії.

Наприкінці першого тайму Еріксен упав на газон і не зміг піднятися. Спортсмену надавали екстрену допомогу на полі близько 15 хвилин, згодом його забрали на ношах і відвезли зі стадіону на машині швидкої допомоги.

Згодом Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виступив із заявою, що стан Еріксена стабільний.

Матч між збірними Данії та Фінляндії перерваний, футболісти залишили поле. В УЄФА повідомили, що гра поновиться о 21:30 за Києвом.

29-річний Еріксен виступає за італійський «Інтер». Раніше він грав за англійський «Тоттенгем» і нідерландський «Аякс», в складі якого став триразовим чемпіоном Нідерландів.