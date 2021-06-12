«Слава Бельгії! – Героям слава!» Як українці відреагували на поразку росіян у футболі

«З дитинства за Бельгію» або «Наші хлопці, віримо в вас». Так українські вболівальники підтримували бельгійську команду в матчі проти російської збірної на груповому етапі Євро-2020. Матч в Санкт-Петербурзі завершився із рахунком 3:0 на користь Бельгії. Голами відзначився Ромелу Лукаку та Тома Меньє. Зібрали найцікавіші реакції українців на бельгійську перемогу.

Напередодні матчу у Львові анонсували, що в одній із фан-зон міста наливатимуть 100 бокалів пива за кожен забитий гол Бельгії у ворота Росії. У соціальних мережах впевнені, після другого забитого гола фан-зона Львова виглядає так:

У кожного кафе своя афіша футбольного Євро-2020



На перемогу бельгійської команди розраховував український режисер Олег Сенцов.



А політолог Віктор Таран вгадав рахунок.



Бельгійська команда забила три голи у ворота російської команди та виборола титул «хлопців козацького роду» від українських вболівальників.



«З Днем Росії! Бельгійська версія», ‒ пишуть в коментарях під трансляціями.

«Голів немає, але ви тримайтеся», ‒ коментують українці.

«На болотах знову виття... Спасибі всім, хто вболівав за Бельгію! Маємо 3 - 0!!!», ‒ написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.



«Бельгійці виявилися «отьявлєнимі русофобамі», ‒ пише військовий експерт Михайло Самусь.



А так на перемогу Бельгії реагує журналіст Анатолій Гаркуша.

Журналіст Сергій Руденко вважає, що дарма матч Бельгія-Росія не транслювали українські канали.

Українці визначилися з героєм матчу.

Як тепер називатимуть бельгійців у Росії? Цікавиться політтехнолог Олександр Курбан.



Схоже питання можна зустріти й серед російських вболівальників.

Не забувають і про кольори, під якими виступає команда Бельгії ‒ червоний та чорний, порівнюючи з червоно-чорним прапором ОУН-УПА

Згадали росіянам і скандал з формою української збірної.

Такої думки і журналістка Ірина Герасимова:

Уже сьогодні, 13 червня, на Євро-2020 стартує і збірна України. В Амстердамі команда Андрія Шевченка зіграє з нідерландцями.