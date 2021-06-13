Радіо Свобода Weekly: матч Україна-Нідерланди та реакція українців на футбольний провал Росії

Євро-2020: стартує збірна України

Уже сьогодні, 13 червня, на Євро-2020 стартує збірна України. В Амстердамі команда Андрія Шевченка зіграє з нідерландцями – одним із фаворитів чемпіонату Європи. Це третя зустріч суперників в історії.

Українці виступають у групі C, де їхніми суперниками також є Австрія та Північна Македонія.

Українці гратимуть у новій уніформі

Днями президент Української асоціації футболу повідомив про «компроміс» із УЄФА щодо гасла «Героям слава». За його словами, гасла «Слава Україні» та «Героям слава» залишаться на футболках гравців. Водночас друге гасло, на внутрішній стороні форми, закриють емблемою з мапою України, тризубом і словами «Слава Україні». Такий дизайн матиме тільки форма гравців на Євро-2020.

Працівники іноземних посольств підтримали українців.

«Слава Бельгії! – Героям слава!» Як українці відреагували на поразку росіян у футболі

«З дитинства за Бельгію» або «Наші хлопці, віримо в вас». Так українські вболівальники підтримували бельгійську команду в матчі проти російської збірної на груповому етапі Євро-2020.

Матч в Санкт-Петербурзі завершився із рахунком 3:0 на користь Бельгії. Голами відзначився Ромелу Лукаку та Тома Меньє. Зібрали найцікавіші реакції українців на бельгійську перемогу.

Міністр Шкарлет про ЗНО, президентський університет, зарплати педагогів і дисертацію Киви

Від футболу – до освіти: ми поспілкували із міністром освіти і науки України Сергієм Шкарлетом. Що міністр думає про 8-ми годинний робочий день для вчителів і дисертацію Киви? Коли очікувати на підвищення зарплатні педагогам і якою вона буде в президентському університеті майбутнього?

А ще в «Суботньому інтерв’ю» міністра освіти і науки Сергія Шкарлета для Радіо Свобода – про освіту для дорослих, захист дисертацій і багато іншого.

Хабарництво, кнопкодавство, держзрада: у чому підозрюють народних депутатів і що їм за це може бути?

Хабарництво, несплата податків і навіть держзрада – ось лише частина справ, у яких фігурують депутати чинного скликання Верховної Ради. Наразі таких парламентарів 9.

Кого саме і в чому підозрюють? Якими можуть бути наслідки для них? І що самі народні обранці говорять про звинувачення на свою адресу? Читайте у матеріалі.

Новини, які ви могли пропустити – коротко:

Зустріч президентів США й України Джо Байдена і Володимира Зеленського планується на кінець липня в США, повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба. «Обговорюється дата в кінці липня. Формат – повноцінний офіційний візит».

Путіна в інтерв’ю NBC News запитали, чи вважає він себе вбивцею. Він у відповідь розсміявся. Каже, за час перебування на посаді звик до нападок з усіх боків під різними приводами. Прямої відповіді Путін не дав.

«Абсолютне скотство – використовувати питання заручників, полонених в політичній боротьбі. Але я готовий і до цього», – прокоментував Порошенко випуск Bihus.Іnfo про участь Медведчука в звільненні полонених.

Суд Євросоюзу скасував постанову про пролонгацію санкцій проти Віктора Януковича та його сина. Утім стосовно них, як і раніше, застосовуються санкції, оскільки заморожування активів було відновлене в березні 2021 року, повідомили у голови дипломатії ЄС.

Зеленський хоче посадити за три роки мільярд дерев. Це майже по 1 мільйону щодня, незважаючи на пору року. Користувачі жартують: «президентові потрібен калькулятор». А природоохоронці кажуть, що «ідея звучить катастрофічно».

Чому росіяни – не корінний народ України? Пояснює міністр та представник корінного народу

Президент Росії Володимир Путін різко відреагував на законопроєкт про корінні народи, який запропонував президент України Володимир Зеленський. Путін обурився тим, що росіян в Україні не вважають корінним народом, звинуватив керівництво України у «практиках нацистської Німеччини», згадавши при цьому про єврейську національність самого українського президента.

Відповідь України була блискавичною – міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже на другий день сказав, що законопроєкт «повністю відповідає Декларації ООН про права корінних народів і відповідним нормам Конституції України», та назвав слова президента Росії «довільною інтерпретацією». Більше – за лінком.

Путін знову береться за історію України

Президент Росії Володимир Путін обіцяє написати статтю про історію України. Таку заяву Путін зробив у інтерв'ю каналу «Росія 24». І це не просто слова. Це – відображення політичного кредо Путіна, яке він просуває вже кілька десятиліть.

«Путін не відмовиться від своїх поглядів. Але може не втілити їх у життя, якщо ціна агресії проти України виявиться непідйомною» – розмірковує Віталій Портников у рубриці #ТочкаЗору.

Техно в «Храмі оленя». Як новий нічний клуб у Петербурзі пов’язаний з сином Януковича

У Санкт-Петербурзі відкрився нічний клуб «Храм оленя»: арт-простір розташований на території колишнього заводу «Арсенал» прямо на набережній Неви. Колись тут робили ракетні двигуни і морські артилерійські й пускові установки, а в 2014 році, відразу після революції Гідності в Україні, будівлю придбала компанія, пов’язана з Олександром Януковичем, сином колишнього президента України. Детальніше – у матеріалі.

Електросамокати: досвід України та інших країн

Електросамокати стають дедалі популярнішими у світі. Як цю сферу намагаються регулювати в Україні та інших країнах? Скільки самокатів здають в оренду і які правила треба знати, щоб залишатися у правовому полі? Відповіді на ці запитання читайте в короткому огляді Радіо Свобода.

НБУ ввів в обіг монету, присвячену першому голові ОУН Євгену Коновальцю

НБУ вводить в обіг монету, присвячену першому голові ОУН Євгену Коновальцю. На аверсі монети є слова Коновальця «Будемо мати силу, тоді вийдемо побідно з найгіршого лихоліття і здобудемо все, що нам треба».

«Була, щоб залишитися у квітах»: факти про Катерину Білокур

​Шістдесят років тому померла Катерина Білокур. «Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ», – сказав про Білокур один із найвидатніших митців XX століття Пабло Пікассо. Між тим, останні роки через важкі умови життя, Катерина Білокур майже не малювала. І на момент своєї смерті, як всі українські селяни в СРСР, не мала навіть паспорта.

Квіти, намальовані Катериною Білокур, упізнають одразу, бо вони немовби левітують у повітрі і випромінюють світло. «Вона бачить душі квітів»​, казали про неї. Радіо Свобода зібрало деякі факти із життя Катерини Білокур.

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